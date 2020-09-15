جدة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستحتفي الأسرة العربية بيومها العربي الثاني للأرصاد الجوية ، الذي يصادف الـ 15 سبتمبر من كل عام ، ويأتي هذا العام تحت شعار "المناخ.. وسلامة المجتمع" ، لكون المناخ من العناصر المهمة الذي يرتبط بالحياة البشرية ، وبسلامة الأفراد والمجتمعات.وفي هذا الشأن قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام :" إن المتغيرات المناخية التي شهدها العالم العربي مؤخراً والتي تمثلت في الأمطار الغزيرة ، والسيول ، والفيضانات ، وضع دولنا العربية أمام تحدٍ كبير من أجل حماية وسلامة مجتمعاتنا" .وأضاف "إن المملكة أبدت ومن خلال رؤيتها 2030 ، وبرنامج التحول الوطني دعماً واضحاً لقطاع الأرصاد في المملكة وتقدماً قوياً تمثل في إنشاء مركز للتغير المناخي ليعنى بأبحاث المناخ والمستقبل المناخي ونظرة استشرافية للمناخ وسيناريوهات لمدى تصل إلى خمسين عاماً قادمة -بإذن الله- ، بالإضافة إلى إنشاء مركزاً إقليمياً للإنذار المبكر من العواصف الغبارية وتأثيراتها وإصدار التنبيهات والإنذارات للمجتمع قبل حدوث هذه الظواهر حتى يتمكنوا من تفادي المؤثرات السلبية من هذه الظواهر" .وأكد الدكتور غلام أهمية المناخ ودوره بمشيئة الله- في سلامة وجودة الحياة ، ومن هنا جاء شعار يوم الأرصاد العربي "المناخ.. وسلامة المجتمع" بهدف رفع مستوى الوعي لدى مجتمعاتنا العربية بأهمية المناخ وما يترتب على معطياته من مؤثرات تحتاج إلى تعامل جاد وواضح للإسهام في التخفيف من أثاره عليهم ".// انتهى //12:29ت م0073