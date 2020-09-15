لندن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر التطورات المتعلقة بملف مغادرة الاتحاد الأوروبي، مبرزة تحذير عدد من النواب من أن قانون الأسواق المحلية، الذي تجاوز مرحلة القراءة الأولى داخل مجلس العموم، ربما يهدد سير محادثات الانفصال النهائية.ونشرت تقارير مفصلة عن إجراءات العزل الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ أمس، وتشمل منع تجمع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة أو الخاصة إلا في حالات محددة ، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والعمل على منع وقوع موجة انتشار ثانية من خلال الالتزام بالتوجيهات الصحية الجديدة.ونقلت في شأن منفصل أنباء عن إعلان سلطات مدينتي بوردو ومرسيليا الفرنسيتين عن تدابير جديدة صارمة للحد من التجمعات العامة في محاولة كبح جماح الزيادة المتطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وعرجت على تصريح مسؤول أوروبي بازر بأن علاقة دول المجموعة مع تركيا تمر بمرحلة حرجة بسبب ملفات حقوق الإنسان والتدخل في نزاعات منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //12:34ت م0077