أبهـا 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير, بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن غداً , محاضرة دينية بعنوان " فتنة المسيح الدجال "، يلقيها عبدالرحمن بن علي العمري عبر البث المباشر على حساب الجمعية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".وأوضح مدير عام فرع الوزارة بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أن المحاضرة تأتي ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها ويشرف عليها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم خلال العام الجاري .// انتهى //12:39ت م0078