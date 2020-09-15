نجران 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأودعت مؤسسة تكافل الخيرية أمس مبالغ إعانات الفصل الدراسي الأول في حسابات مدارس تعليم نجران، وذلك لتسليمها للطلاب والطالبات المستحقين لدعم المؤسسة.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن إعانات الفصل الدراسي الأول شملت نحو 9629 طالباً وطالبة يدرسون في أكثر من 432 مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي 4.814.500، ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المستحقين في منطقة نجران وبدعم سخي من القيادة الحكيمة.ووجه الدكتور العتيبي قادة وقائدات مدارس المنطقة بسرعة صرف الإعانات لمستحقيها من الطلاب والطالبات لتحقيق الفائدة المرجوة منها.وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، وتم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الداخلية ، ووزارة التجارة والاستثمار ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.يذكر أن تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج " تكافل " يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية التي تقوم بحصر الطلاب والطالبات المستحقين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة تكافل الإلكترونية.وتهدف " تكافل " من برامجها الموجهة لدعم الطلاب والطالبات من مستفيديها، الإسهام في نجاحهم وتفوقهم الدراسي ، وتحسين فرصهم المستقبلية في الوظيفية والعمل.// انتهى //12:40ت م0079