الباحة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسقام مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني أمس, بزيارة تفقدية للكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة المخواة.وقف خلال زيارته على مرافق الكلية، مطلعاً على سير العملية التدريبية في جميع الأقسام، والعمل في الأقسام التدريبية والإدارية.وأكد القرني على مواصلة العمل ومضاعفة الجهد في كل ما من شأنه مصلحة وإنجاح العملية التدريبية.// انتهى //12:42ت م0080