تونس 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأوردت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي أن الوضع الذي تعيشه تونس من صعوبات اقتصادية واجتماعية وعودة انتشار كورونا يقتضي توحيد الجهود للإنقاذ والانصراف إلى ما ينفع الناس بعيدًا عن المناكفات السياسية.ونقلت في الشأن المغاربي فحوى تسريبات إعلامية تشير إلى أن باريس ستحتضن الخميس قمة ليبية تجمع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.وأشارت الصحف إلى أن القمة المرتقبة ستجري برعاية الأمم المتحدة وتهدف إلى تعميق المشاورات الليبية التي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية، وأن فرنسا تأمل في حضور ممثلين عن الدبلوماسية الألمانية والإيطالية لدعم هذه المحادثات.وتحدثت دوليا عن توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران، بمواجهة رد أقوى ألف مرة، في حال هاجمت مصالح للولايات المتحدة، بعد تقارير تحدثت عن أن طهران خططت لاغتيال سفيرة أمريكية.وواصلت صحف تونس تغطية أخبار جائحة كورونا، إذ توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.// انتهى //12:42ت م0081