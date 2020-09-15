نجران 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, حملتها التثقيفية والتوعوية لدعم منصة مدرستي في المراكز التجارية والمواقع العامة, التي تنفذها مكاتب التعليم بمختلف محافظات المنطقة.وتهدف مراكز الدعم إلى تقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، إلى جانب الدعم والمساعدة في التسجيل وأساليب التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فيما يخص منصة "مدرستي".وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي, أن مراكز الدعم تأتي بتوجيه ومتابعة متواصلة من معالي وزير التعليم وهي امتداد لسعي الإدارة إلى التوجه بعملياتها وفعالياتها المتنوعة نحو المجتمع وخلق المبادرات النوعية التي تعنى بتقديم أفضل طرق الدعم والمساندة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور لإكمال مسيرتهم التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية.// انتهى //12:43ت م0082