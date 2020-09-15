الدمام 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (800) جولة رقابية، تَبِعتها (5) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد (35) مخالفة للمنشآت التي خالفت التدابير الصحية، ورصد (11) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (896) موقعاً، باستخدام (155705) لترات من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (483) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7484) طنا من النفايات، وإزالة (3681) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9407) أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية الجميع بضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية والتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //12:45ت م0083