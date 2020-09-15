الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.// انتهى //12:45ت م0084