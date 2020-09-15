أبها 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسناقش مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أمس، مع اللجنة الإشرافية لاحتفالات اليوم الوطني الـ 90 لتأسيس المملكة، مهام توزيع اللجنة للاحتفالات والإدارات المساندة، وإعداد الخطط ، والتركيز على إظهار المناسبة بالشكل الذي تستحقه والاهتمام بها على مستوى المكاتب والمدارس، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.وأكد الجوني خلال الاجتماع أهمية تعزيز الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المتاحة لإبراز المناسبة، وتوضيح دور ولاة الأمر منذ عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تنمية الإنسان والمكان والنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في المجالات كافة وإبراز دورها ومكانتها العالمية .// انتهى //13:27ت م0091