الشقيق 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم، جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية، والمطاعم بالمركز والقرى التابعة له ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية ومدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .وأوضح رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن قسم الرقابة بالبلدية قام بمصادرة وإتلاف 19 كجم من المواد الغذائية المحضر مسبقا وتظهر عليه علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتسجيل عدد من المخالفات شملت مخالفات للإجراءات الاحترازية، وعدم التقيد بالتدابير الصحية وعدم تركيب اللوحات للمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة.وأكد المهندس عطيف أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية ، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //13:39ت م0093