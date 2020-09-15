الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسدعا المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية مختلف وسائل الإعلام وأفراد المجتمع إلى عدم تداول المحتوى المسيء للمرضى النفسيين والعقليين.وأوضح المركز أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن المرضى النفسيين والعقليين يعزز من الوصمة الاجتماعية لهم ويزيد من صعوبة تلقيهم للخدمات العلاجية التي يحتاجون إليها، علاوة على إقصائهم من المجتمع ومن ممارسة حياتهم الطبيعية بسبب المرض.ونوّه المركز بأهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز الصحة النفسية للمجتمع، وتحسين الصورة الذهنية للمرضى النفسيين والعقليين، والتوعية بالطرق المثلى للتعامل معهم لا سيما أن المرض النفسي والعقلي يمكن السيطرة عليه والكثير من الأدوية تساهم في تحسّن حالة المريض والعيش بحياة أفضل.وأكد المركز على ضرورة استشعار المسؤولية الإعلامية من قبل العاملين في حقل الإعلام، التي يجب أن تكون حاضرة في مناصرة قضايا المرضى النفسيين والعقليين، والدفاع عن حقوقهم، واشعارهم بأهميتهم ودورهم الهام مثلهم مثل غيرهم من أفراد المجتمع.// انتهى //13:42ت م0094