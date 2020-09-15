بغداد 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 1.41%, متوقفا عند 479.57 نقطة.وبحسب المؤشر فقد شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 5 شركات وانخفاض أسهم 3 شركات، فيما حافظت 18 شركة على أسعار أسهمها .وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,034,306,211 سهما,بقيمة 735,919,009 ديناراً عراقيًا, تحصلت من إبرام 415 صفقة, شملت 26 شركة مساهمة,من أصل 102 شركة مدرجة في البورصة.// انتهى //13:49ت م0096