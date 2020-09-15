اقتصادي / البورصة العراقية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
بغداد 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
أغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 1.41%, متوقفا عند 479.57 نقطة.
وبحسب المؤشر فقد شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 5 شركات وانخفاض أسهم 3 شركات، فيما حافظت 18 شركة على أسعار أسهمها .
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,034,306,211 سهما,بقيمة 735,919,009 ديناراً عراقيًا, تحصلت من إبرام 415 صفقة, شملت 26 شركة مساهمة,من أصل 102 شركة مدرجة في البورصة.
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