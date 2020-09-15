بغداد 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسألقت قوات الأمن العراقية في مدينة البصرة جنوب العراق اليوم القبض على 38 مطلوباً أمنياً ,وذلك ضمن المرحلة الخامسة لعمليات "الوعد الصادق" الأمنية الهادفة إلى القبض على المطلوبين.وأفادت قيادة عمليات البصرة في بيان صحفي اليوم أن المرحلة الخامسة أسفرت حتى الآن عن اعتقال 38 مطلوبًا أمنياً ومصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع.وكانت عمليات "الوعد الصادق" بمرحلتها الخامسة انطلقت صباح اليوم وشملت منطقتي أم طيحة بقضاء أبو الخصيب والرميلة بقضاء الزبير.// انتهى //13:51ت م0098