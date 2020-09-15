اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام
الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
الكويت 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر0 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5361 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر501 مليون سهم تمت عبر 14975 صفقة نقدية بقيمة بلغت 09ر58 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر13 نقطة ليبلغ مستوى 35ر4332 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر378 مليون سهم تمت عبر 8273 صفقة نقدية بقيمة 12ر20 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 02ر5 نقاط ليبلغ مستوى 28ر5882 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر123 مليون سهم تمت عبر 6702 صفقة بقيمة 9ر37 مليون دينار .
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر24 نقطة ليبلغ مستوى 52ر4370 نقطة بنسبة هبوط بلغت 56ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر350 مليون سهم تمت عبر 7033 صفقة نقدية بقيمة 5ر18 مليون دينار .
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