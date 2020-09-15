الكويت 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر0 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5361 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر501 مليون سهم تمت عبر 14975 صفقة نقدية بقيمة بلغت 09ر58 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر13 نقطة ليبلغ مستوى 35ر4332 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر378 مليون سهم تمت عبر 8273 صفقة نقدية بقيمة 12ر20 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 02ر5 نقاط ليبلغ مستوى 28ر5882 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر123 مليون سهم تمت عبر 6702 صفقة بقيمة 9ر37 مليون دينار .وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر24 نقطة ليبلغ مستوى 52ر4370 نقطة بنسبة هبوط بلغت 56ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر350 مليون سهم تمت عبر 7033 صفقة نقدية بقيمة 5ر18 مليون دينار .// انتهى //13:52ت م0099