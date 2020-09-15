ثقافي / الشؤون الإسلامية تنظم مسابقة نسائية في حفظ المتون بعسير
الثلاثاء 1442/1/27 هـ الموافق 2020/09/15 م واس
الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الفترة من الثالث وحتى الحادي والعشرون من شهر صفر المقبل، مسابقة حفظ المتون ضمن ملتقى "ومضات" النسائي، وتشمل: المتن الأول: جوامع الأخبار للشيخ السعدي - رحمه الله -، والمتن الثاني: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله -، والمتن الثالث: منظومة منهج الحق للشيخ السعدي - رحمه الله -.
وتأتي هذه المسابقة ضمن البرامج والأنشطة النسائية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة عسير، لتشجيع النساء على طلب العلم، والتفقه في الدين.
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13:53ت م
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