الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الفترة من الثالث وحتى الحادي والعشرون من شهر صفر المقبل، مسابقة حفظ المتون ضمن ملتقى "ومضات" النسائي، وتشمل: المتن الأول: جوامع الأخبار للشيخ السعدي - رحمه الله -، والمتن الثاني: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله -، والمتن الثالث: منظومة منهج الحق للشيخ السعدي - رحمه الله -.وتأتي هذه المسابقة ضمن البرامج والأنشطة النسائية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة عسير، لتشجيع النساء على طلب العلم، والتفقه في الدين.// انتهى //13:53ت م0100