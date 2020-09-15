الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك أرين، وذلك خلال زيارته لمقر المركز في حي الصحافة بالرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشة أفق التعاون بين المركز ومؤسسات كازاخستان التعليمية والثقافية، وبحث آليات العمل المشترك وتبادل البرامج المتصلة بالبحوث والدراسات مع الجامعات والمراكز في نور سلطان، إضافة إلى إقامة حلقات نقاش مشتركة في المركز حول العلاقات السعودية الكازاخية وسبل تطويرها خصوصا في المجال الثقافي والشعبي.وأشاد السفير الكازاخي بيرك أرين بما يقدمه المركز من اصدارات وبرامج ودراسات وفعاليات ومؤتمرات استطاع من خلالها تحقيق رسالته في التواصل المعرفي مع العديد من شعوب وبلدان العالم، مؤكدًا أن سبل التعاون بين جامعات ومؤسسات كازاخستان والمركز متعددة وميسّرة لما تشترك فيه الدولتان والشعبان.من ناحيته رحّب الدكتور بن جنيد بسفير جمهورية كازاخستان، وبأي تعاون ومقترح شراكة معرفية مع الجهات في نور سلطان، مقدمًا دعوته لإقامة حلقة نقاش خاصة يستضيفها المركز قريبًا، تتناول العلاقات بين المملكة وجمهورية كازاخستان.حضر اللقاء كبير الباحثين بمركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور عبدالله الفرج، ومدير إدارة الباحثين بالمركز الدكتور عائض محمد آل ربيع، ومدير الشؤون الثقافية بالمركز صالح زمانان، والمستشار بسفارة كازاخستان لدى الرياض أيدوس موخاتايف.// انتهى //13:57ت م0102