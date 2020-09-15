الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأطلق مركز التدريب العدلي، خطته التدريبية للربع الأول من العام الهجري الجاري.وأوضح مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني أن الخطة التدريبية تستهدف أكثر من 7880 مستفيدًا، وتسعى إلى رفع كفاءة وتأهيل الممارسين العدليين من خلال تقديم برامج نوعية ،مشيراً إلى أن الخطة التدريبية تشمل المسار التطويري، وبرامج تمكين المراكز وجهات الاختصاص، إضافة إلى برامج تأهيل وتطوير المحامين والموثقين ، مبيناً أنه فيما يتعلق بالمسار التطويري فيشتمل على برامج لعموم القضاة، ومحاكم الاستئناف، والتجارية، والعمالية، والجزائية، والتنفيذ، والأحوال الشخصية، والعامة، وبرامج كتاب العدل والملازمين القضائيين.وتتضمن العديد من المحاضرات التدريبية، واللقاءات مع الخبراء الدوليين، بجانب الندوات التي ستعقد بالتعاون مع شركاء المركز من الجهات الحكومية.ويستهدف البرنامج التدريبي الخاص بالمحامين 1200 متدرب ببرنامج تأهيل المحامين، عبر مجموعة من الدورات أهمها نظرية الضمان في الفقه والقانون، والمنازعات العمالية، والمنازعات الإدارية، والأوراق التجارية، والمهارات الإدارية والمالية لإدارة مكاتب المحاماة، ومهارات حل المشكلات، ومدونة السلوك المهني عند المحامي، ومهارات صياغة الأوقاف والوصايا.كما يستهدف برنامج الموثقين 500 موثق عبر برامج تعريفية وأخرى تأهيلية.// انتهى //14:11ت م0103