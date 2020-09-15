حائل 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستفقد معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، اليوم مقر الإدارة العامة للمشاريع والتشغيل والصيانة في المدينة الجامعية، حيث استمع لشرحاً مفصلاً عن سير العمل في جميع المشاريع القائمة بالمدينة الجامعية قدمة المشرف العام على الإدارة العامة للمشاريع والتشغيل والصيانة بالجامعة الدكتور صالح البدران .عقب ذلك رأس معالي الدكتور البراهيم الاجتماع الأول من العام الجاري للجنة العليا لمتابعة المشاريع، مؤكدًا على أهمية إنجاز المشاريع القائمة وحل مشاكل المشاريع المتعثرة، مشدداً على أهمية متابعة مراحل عمل المشاريع المختلفة.حضر الاجتماع عدد من وكلاء ووكيلات الجامعة وعدد من أعضاء اللجنة العليا لمتابعة المشاريع بجامعة حائل.// انتهى //15:13ت م0133