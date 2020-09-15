الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة اليوم , مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل.وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على منجزات المؤسسة وإحصائيات المخرجات التدريبية التي تمت العام الماضي، وحالة القبول للفصل الأول الحالي , وكذلك مجالات التعاون والتكامل بين المنشات التدريبية مع القطاع العام والخاص في المحافظة، وتقديم الدعم اللازم للصيانة التطوعية من خلال المحافظة.كما تم استعراض ما قامت به المؤسسة من إجراءات وتنظيمات في مواجهة جائحة كورونا وتضافر الجهود لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ذلك.// انتهى //15:15ت م0137