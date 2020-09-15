تبوك 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساختتمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أمس, دورة تدريبية بعنوان " نموذج العمل التجاري "، بمشاركة أكثر من 50 متدرباً ومتدربة.وأوضحت الغرفة أن الدورة نفذت بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بهدف المساهمة في خدمة المجتمع واستهدفت الرجال والنساء المقدمين على إنشاء مشاريعهم الخاصة، وكذلك العاملين بسوق العمل.وتناولت الدورة عدداً من المحاور منها إعداد نموذج العمل التجاري وشرائح العملاء، إضافةً إلى القيمة المضافة للمشروع والتسعير والهوية و (الفرنشايز).وأشارت الغرفة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن الدورات والبرامج التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي في إطار الدور المهم الذي تقوم به غرفة تبوك لتطوير قدرات المجتمع التجاري والصناعي المحلي، من خلال إقامة البرامج التدريبية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز والمعاهد التدريبية المتخصصة.// انتهى //15:16ت م0138