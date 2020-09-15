القاهرة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم جلسة مباحثات موسعة مع وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان الذي يزور القاهرة حاليًا، تناولت الأوضاع في المنطقة والتدخلات التركية فى الشؤون العربية.وأفادت الجامعة في بيان لها بأن المباحثات تناولت عددًا من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الملف الفلسطيني، حيث اتفق الطرفان على مركزية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حيث تمثل هذه العناصر الطريق الوحيد لإحلال السلام بين فلسطين وإسرائيل، ومن ثمّ في المنطقة على اتساعها.وأكد الأمين العام من جانبه تقديره للمواقف الأرمينية الثابتة والمستمرة حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.ولفت بيان الجامعة النظر إلى أن "أبو الغيط" اطلع الوزير الأرميني على آخر التطورات فيما يتعلق بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واللجنة الوزارية التي جرى تأسيسها مؤخراً لرصد هذه التدخلات ومناقشة كيفية التصدي لها على صعيد عربي جماعي.من جانبه عبر الوزير الأرميني عن اقتناعه بخطورة السياسات التركية حيال عددٍ من الملفات الساخنة في المنطقة، مؤكداً أن بلاده تُعاني بدورها من مواقف تركية عدائية على أكثر من صعيد، ومشدداً على قدرة بلاده على الدفاع عن نفسها بالتعاون مع حلفائها.// انتهى //15:31ت م0140