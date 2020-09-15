تبوك 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس‫استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المكلف عبد الله بن علي خردلي الذي قدم لسموه تقريراً عن منجزات وأعمال الفرع خلال الفترة الماضية وكذلك تقرير عن المبادرات المجتمعية التي قدمتها الهيئة خلال جائحة كورونا.‬ونوه سمو أمير منطقة تبوك بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من جهود للتخفيف من آثار وتبعات ‏ فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطن والمقيم, مثمناً الدور الذي تضطلع به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق خطتها الاستراتيجية.// انتهى //15:33ت م0141