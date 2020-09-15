الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأصدر مجلس إدارة هيئة الموسيقى برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قرارًا بتكليف عضو مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الملحم بمهمة الإدارة التنفيذية لهيئة الموسيقى وتسيير أعمالها، لضمان استمرار تنفيذ الهيئة لإستراتيجيتها تجاه تطوير قطاع الموسيقى في المملكة، بدلًا عن جهاد بنت عبدالإله الخالدي التي عينت مستشارة.وكانت جهاد الخالدي قد أسهمت مع منسوبي الهيئة خلال الفترة الماضية في إطلاق عمليات التأسيس وبناء الإستراتيجية والمشاريع والأعمال ذات الصلة بنشاط الهيئة.وتعد هيئة الموسيقى واحدة من الهيئات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتُعنى بتطوير قطاع الموسيقى في المملكة عبر رسم إستراتيجية شاملة للقطاع تتضمن دعم الأفراد والمؤسسات والشركات الموسيقية وتشجيعها على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الموسيقى، إلى جانب مهام تنظيمية متعددة تتعلق بتعزيز الحراك الموسيقي المحلي وتوفير برامج تدريبية للمواهب الموسيقية وتشجيع التمويل والاستثمار في المجال.// انتهى //15:38ت م0142