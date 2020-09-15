جيزان 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسينطلق غداً البرنامج الدعوي التوعوي النسائي بعنوان "تأصيل الفكر", الذي تنظمه الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة جازان، ويستمر يومين، بمشاركة نخبة من الداعيات، ويتضمن محاضرات علمية توعوية، تبث يوميًا عند الساعة السابعة والثامنة والربع مساءً ، وذلك عبر تطبيق زووم "ZOOM".ويستهل البرنامج أولى المحاضرات الخاصة بالبرنامج للداعية هيفاء بنت عبدالله الرشيد بعنوان "التمسك بالكتاب والسنة عصمة وأمان"، تليها محاضرة تلقيها الداعية أمل بنت عبدالله الكيلاني بعنوان "الأمن الفكري مفهومة وسبل تحقيقه".ويختتم البرنامج بمحاضرتين يوم الخميس الأولى تلقيها سميرة بنت أحمد باحليوه بعنوان "أسباب الانحراف الفكري"، والثانية تلقيها عائشة بنت محمد النجمي بعنوان "سمات الفكر الضال وكيفية الوقاية منه".ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إيصال رسالتها المجتمعية، في مختلف مناطق المملكة، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //15:40ت م0144