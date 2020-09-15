تونس 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم ، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.وقدم السفير العلي لمعالي الوزير التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرًا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.// انتهى //15:44ت م0145