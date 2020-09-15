بغداد 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 298702 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 80 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8166 , فيما سجلت 4214 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 233346 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 57190, منهم 570 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //16:57ت م0174