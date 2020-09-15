بريدة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية الداعمة والمشاركة في تنفيذ في مبادرة "نحو أسرة سعيدة" وهي التجمع الصحي بالمنطقة وجامعة القصيم والشريك الإستراتيجي الأول جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة".جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرفة على المبادرة مستشارة الإمارة الدكتورة فاطمة الفريحي ، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع , ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" الدكتور خالد الشريدة ، والمدير العام للجمعية الدكتور محمد السيف, والدكتور فهد الضالع عميد عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم, وعدد من الداعمين للمبادرة.واستمع الأمير فيصل بن مشعل إلى شرحٍ مفصل عن الإحصائيات والأرقام التي حققتها المبادرة منذ بداية فترة منع التجول حتى عودة الحياة لطبيعتها, التي أشرفت عليها اللجنة التنموية النسائية بإمارة القصيم، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين والمستفيدات منها 241900 مستفيد ومستفيدة، من خلال تقديم أكثر من ٩٥ برنامجاً إثرائياً وأسرياً وثقافياً ، والاستعانة بـ ٣٨ متخصصاً من الخبراء والمدربين والمستشارين ، بإجمالي ١٣٦ ساعةً تدريبية وإثرائية ، وتقديم العلاج النفسي لأكثر من ٧٣٠ حالة.وثمن سمو أمير منطقة القصيم عالياً ما شاهده من إحصائيات وأرقام في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة، متمنياً للجميع كل التوفيق والسداد ، وأن يجزي الجميع خير الجزاء على ما قدموه لخدمة الأسر المحتاجة.وفي نهاية الاستقبال كرم سمو أمير منطقة القصيم الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية الداعمة والمشاركة في تنفيذ في مبادرة "نحو أسرة سعيدة" وهي التجمع الصحي وجامعة القصيم والشريك الإستراتيجي الأول جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة"، واللجنة التنموية النسائية بالمنطقة بصفتها المشرفة على المبادرة ، كما تسلم سموه هديةً تذكارية بهذه المناسبة من قبل الدكتورة فاطمة الفريحي.// انتهى //17:01ت م0175