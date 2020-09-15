ينبع 27محرم 1442هـ الموافق 15سبتمبر 2020م واسانطلقت بتعليم ينبع اليوم سلسلة البرامج المكثفة لتأهيل أكثر من 9 آلاف مستهدف من شاغلي الوظائف التعليمية في فئات الإشراف التربوي والقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات على برنامج "مايكروسوفت تيمز" والتي ينظمها قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع (بنين/بنات) مع انطلاقة العمل على منصة "مدرستي" للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي ١٤٤١ه‍ -١٤٤٢ه‍ .ودشن مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي البرامج عبر الدائرة التلفزيونية، ووجه كلمة للمتدربين منوها من خلالها بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده للتعليم في المملكة، خاصة في هذه المرحلة مما أثمر عن انسيابية واستمرار العملية التعليمية.وأثنى العطوي على الجهود المبذولة، ومشيدا بالتفاعل والمرونة الفائقة من شاغلي الوظائف التعليمية نحو التحول الرقمي، مؤكدا على ضرورة الوفاء بمتطلبات المرحلة، والتعامل مع الظروف الاستثنائية الراهنة،.من جهته أكد رئيس قسم التدريب والابتعاث عارف بن جمعة الذبياني أن متطلبات المرحلة الراهنة تضع برامج تقنيات التعليم في قائمة الأولوية لقسم التدريب والابتعاث تماشيا مع توجهات وزارة التعليم للتحول الرقمي كهدف استراتيجي لرؤية ٢٠٣٠ من خلال دعم عمليات التعليم الإلكتروني.من جهة أخرى تفقد مدير تعليم ينبع اليوم , سير العملية التعليمية، وتابع عددا من الدروس في عدد من مدارس المحافظة ، حيث اطلع العطوي على ما يقدمه مركز الدعم الفني من خدمات للطلبة وأولياء الأمور في منصة "مدرستي"؛ بما يحقق استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد، مؤكدًا أن مسؤولية الأسرة أصبحت مضاعفة في تطبيق منصة مدرستي ، كونها الجهة المتابعة المباشرة على الطالب أثناء تلقيه الدروس ، وهو الدور الأكثر أهمية ومسؤولية وهو مفتاح نجاح المبادرات وتحدي الصعوبات ، والواجب والوطني والتربوي والتعليمي يتطلب منه المزيد .وأشاد مدير التعليم بالجهود التي يبذلها فريق العمل على مستوى الإدارة والمجتمع التعليمي في تذليل الصعاب للرحلة التعليمية عن بُعد، من خلال المنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التعليم وفي مقدمتها منصة "مدرستي".// انتهى //17:07ت م0178