بريدة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه في الإمارة اليوم, اجتماع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ورئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن العرفج، وأعضاء اللجنة.واستهل الاجتماع بكلمة لسمو أمير منطقة القصيم نوه فيها بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمشاريع التنموية بالمنطقة، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بجهود أعضاء اللجنة وأن يعين الجميع لكل ما فيه خير ومنفعة تنموية للمنطقة.واستعرض رئيس اللجنة خلال الاجتماع تقرير اللجنة لمشاريع الإدارات الحكومية التي تحت الإنشاء, إضافة إلى المشاريع المتعثرة، وما نفذ من مشاريع المنطقة القائمة والمتوقفة في عدد من القطاعات الحكومية ونسبة الإنجاز فيها، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على استكمال طريق الملك عبدالله، وتقاطعي علي بن أبي طالب والملك فيصل بمدينة بريدة, بالإضافة إلى مشروع مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الرس, واستكمال المشاريع المتعثرة بقطاع التعليم في محافظات الرس والبكيرية والمذنب, إلى جانب مناقشة أسباب التعثر في بعض مشاريع الجهات الحكومية والخدمية بمنطقة القصيم ووضع الحلول المناسبة لها.ووجه سمو أمير منطقة القصيم اللجنة بالإسناد إلى أعمالهم السابقة العمل على متابعة الصيانة والتجميل في المشاريع المنفذة، والتعاون في ذلك مع هيئة المهندسين بالمنطقة لأهميتهما وارتباطهما الوثيق باستمرار المشاريع الخدمية، وديمومة عطائها، ومراعاة الالتزام بمعايير الجودة.وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية العمل والمتابعة باستمرار لرفع مستوى البنية التحتية وجودة الحياة في منطقة القصيم، والعمل على تذليل المعوقات في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم جميع القطاعات الحكومية، التي تسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم هذه المشاريع الخدمية.وشدد الأمير فيصل بن مشعل بن سعود على أهمية التركيز في متابعة تنفيذ المشاريع ومضاعفة الجهود للوصول إلى تحقيق المزيد من النتائج لخدمة المنطقة وأهلها.من جانبه أوضح رئيس لجنة متابعة المشاريع بالقصيم المهندس عبدالرحمن بن سلطان العرفج، أن دعم القيادة والجهود المبذولة من لدن سمو أمير منطقة القصيم عجلت سير مشاريع المنطقة ولله الحمد، مشيراً إلى أن لجنة متابعة المشاريع خلصت إلى العديد من الأعمال المرتبطة والمقدمة من الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماع.// انتهى //17:10ت م0179