الطائف 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستنفذ أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع مرحلة جديدة من توسعة شارع الجيش باتجاه الدوار ضمن جهود تسهيل تدفق الحركة المرورية بالموقع، ويجري العمل حاليا على سفلتة الجزء المضاف للشارع ، وفق تنظيم يضمن فك الاختناقات المرورية ، وسرعة نقل حركة المركبات إلى طريقي الملك عبدالله والمؤتمرات.ويربط الشارع الجاري العمل فيه بين عدة شوارع حيوية ، كما يخدم سكان عدد من الأحياء ، ويسهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع وسط المدينة.وقد عملت الأمانة بالتعاون مع قيادة منطقة الطائف وإدارة مرور الطائف على دراسة حالة الشارع والحركة المرورية، ونسب الارتياد في الأيام العادية وأوقات الذروة، وقامت آليات وفرق العمل بوكالة المشاريع على إزالة جميع معيقات التوسعة، وربط التوسعات السابقة بالشارع بالتوسعة الجارية، ونقل شبكات الخدمات، وسفلتة المسارات الجديدة، وستشغل التوسعة خلال الأيام المقبلة.// انتهى //17:11ت م0180