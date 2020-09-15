بيروت 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.07%، أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 614.47 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 41 ألفاً و89 سهماً، بقيمة 418 ألفاً و304 دولارات أمريكية، نُفّذت خلال 30 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و378 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و383 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:12ت م0181