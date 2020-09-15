طرابلس 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 490 مصابًا للشفاء، وتوفي 15 آخرون.وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 24,144 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 383 حالة وفاة.// انتهى //17:12ت م0183