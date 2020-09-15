الرياض 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمكتبه بالأمانة اليوم , سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلزف.وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية روسيا الاتحادية بما يخدم المصالح المشتركه للجانبين، كما استُعرضت الجهود الدولية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثارها على مجالات الحياة المختلفة .شارك في اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //17:12ت م0184