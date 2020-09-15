القاهرة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 613 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.7 مليار جنيه.وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تراجعًا هامشيًا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11028.06 نقطة، وبنفس النسبة تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 2774.84 نقطة، فيما خالف مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة الإتجاه ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.13% منهيًا التعاملات عند مستوى 1871.15 نقطة.// انتهى //17:15ت م0187