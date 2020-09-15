بيروت 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واساستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم المفوض العام لوكالة الامم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا فيليب لازاريني، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.كما التقى الرئيس بري بالمنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات.// انتهى //17:29ت م0188