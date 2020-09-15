السيح 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسعقدت إدارة تعليم الخرج ممثلة بقسم التربية الخاصة للبنات اليوم ، برنامجا تدريبيا بعنوان "استخدام مايكروسوفت تيمز في التعلم الالكتروني" استهدفت طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية من ذوي الإعاقة البصرية ، وذلك في مقر المتوسطة العاشرة للبنات بمدينة السيح.وتناول البرنامج التدريبي الذي نفذته معلمة العوق البصري أسماء بنت سعد الحمير ، تدريب طالبات العوق البصري على برنامج التيمز ، وشرح كيفية الدخول للبرنامج والوصول الى إيقونات الاختبارات والواجبات وكيفية حلها ، والانضمام إلى الفرق المخصصة للمواد التعليمية في الفصول الافتراضية والتواصل مع المعلمات والاعتماد على النفس بشكل كامل ، إضافة إلى التطبيق العملي كأحد الأساليب التدريبية مع الطالبات المتدربات على الأجهزة الذكية.// انتهى //17:31ت م0189