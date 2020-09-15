مكة المكرمة ٢٧ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م واسقام وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي ومدير إدارة العلاقات العامة بالمجمع رائد بن صلاح اللحياني اليوم بزيارة متحف الوحي التابع لمشروع المركز الحضاري والثقافي الواقع أسفل ‎جبل النور بمكة المكرمة .وتأتي الزيارة لاهتمام رئاسة شؤون الحرمين تحت مسؤوليتها تجاه إبراز المظهر الحضاري والتاريخي في بلاد الحرمين الشريفين وتأكيداً للدور الحيوي الذي تقوم به المملكة للمحافظة على المقتنيات الأثرية والتراث الإسلامي والمواقع التاريخية وحفظها للأجيال القادمة، بصفتها مكوناً أساسياً للهوية والمكانة الإسلامية.يذكر أن مشروع المركز الحضاري والثقافي متحف الوحي بمكة المكرمة هو مشروع يعمل على وضع تصور لدى المشاهد عما كانت عليه مكة المكرمة وجبل النور في سالف الأزمان وما شهدته من مراحل تطويرية وحضارية منذ عصر ما قبل الإسلام حتى العصر السعودي الزاهر، كما يتناول ما تحفل به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة وما صاحبها من أحداث، بوصفها إرثاً تاريخياً وعلمياً عظيماً يُوجب المحافظة عليه وتوثيقه.// انتهى //18:17ت م0194