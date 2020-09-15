واشنطن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسانعقد الاجتماع العاشر لمجموعة مبادرة تكنولوجيا الدفاع والتجارة بين الولايات المتحدة والهند، افتراضياً اليوم، بمشاركة مسؤولين من البلدين، وذلك بهدف التركيز على القيادة المستمرة للعلاقة التجارية الدفاعية الثنائية، وخلق فرص للإنتاج المشترك والتطوير المشترك للمعدات الدفاعية.ووقع المشاركون في الاجتماع على بيان النوايا الذي أعلن "تعزيز الحوار بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع من خلال متابعة التخطيط المفصل وإحراز تقدم ملموس" في العديد من مشاريع المبادرة،كما سُلط الضوء على الجهود الإضافية لتشجيع الصناعة الأمريكية والهندية على التطوير التعاوني لتقنيات الجيل التالي في إطار المجموعة من خلال منتدى التعاون الصناعي الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي.// انتهى //18:27ت م0195