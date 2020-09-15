الدمام 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسيطلق نادي المنطقة الشرقية الأدبي الثلاثاء القادم، مسابقة "همّة الشعر" بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة، الذي يحمل شعار "همة حتى القمة"، تستمر خمسة أيام .وأفاد الأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتّاب العرب رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بن عبدالله بودي، أن هذه المسابقة تأتي احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية ولإتاحة المنافسة بين الشعراء والشاعرات للتعبير شعرًا عن هذا الحدث التاريخي الوطني الكبير, مشيراً إلى أنه حُددت شروط للراغبين بالاشتراك تضمنت كتابة ٣ أبيات شعرية فصيحة في تغريدة من حساب المشارك أو المشاركة في تطبيق تويتر مرة واحدة موضوعها اليوم الوطني ٩٠ للمملكة مذيلة باسم ناظمها الحقيقي، وأن تكون التغريدة رداً على تغريدة فيلم "همّة الشعر", الذي الذي سينشر عبر حساب نادي المنطقة الشرقية الأدبي في تطبيق تويتر بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠ للمملكة.وأوضح أنه اشترط أيضا أن يقوم المشارك أو المشاركة بتدوير تغريدة فيلم "همّة الشعر" عبر حسابه ومتابعة حساب النادي، وكتابة الوسوم الثلاثة تحت كل مشاركة وهي #همة_الشعر #أدبي_الشرقية #اليوم_الوطني90 ، مبيناً أنه سيتُختار أفضل ٣ تغريدات شعرية مشاركة.// انتهى //18:33ت م0197