المنامة في 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,401.14 بانخفاض قدره 0.37 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 641.66 بارتفاع قدره 5.84 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و808 آلاف و996 سهما بقيمة إجمالية قدرها 810 آلاف و104 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 89 صفقة.// انتهى //18:46ت م0199