حفر الباطن 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسعقدت اللجنة العليا للاستثمار بجامعة حفر الباطن، اليوم، اجتماعاً لها برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، وحضور أعضاء اللجنة.وناقش الاجتماع مقترحات تنويع وتعزيز مجالات الاستثمار في الجامعة وتحديد المجالات والخدمات الاستثمارية الأكثر جدوى واستعراض برامج التمويل الذاتي الممكنة من خلال تكوين شراكات فاعلة بين الجامعة والقطاعين العام والخاص.// انتهى//.18:48ت م0200