ابيدجان 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسصادق المجلس الدستوري في الكوت ديفوار على ترشيح الرئيس الحسن وتارا لولاية ثالثة، ورفض ترشح سلفه لوران غباغبو وزعيم المتمرّدين السابق ورئيس الوزراء السابق غيوم سورو للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 31 أكتوبر المقبل.ومن أصل 44 مرشّحاً للانتخابات الرئاسية لم يصادق المجلس الدستوري سوى على أربعة ترشيحات.والمرشّحون الثلاثة الباقون الذين صادق على ترشيحاتهم المجلس الدستوري هم هنري كونان بيدييه، رئيس الجمهورية السابق، وباسكال آفي نغيسان، رئيس الوزراء السابق في عهد غباغبو، وكواديو كونان بيرتان، النائب المنشقّ عن حزب بيدييه.وأدّى إعلان وتارا (78 عاماً) ترشّحه لولاية ثالثة في أغسطس إلى أعمال عنف أوقعت 15 قتيلاً.// انتهى //18:50ت م0201