الأحساء 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسكرم معالى رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي يوم أمس الباحثيين المتميزين من كلية العلوم في النشر العلمي تقديرًا لنشرهم مقالات علمية رصينة ضمن مؤشر نيتشر للبحث العلمي.وبين معالي رئيس جامعة الملك فيصل أن الجامعة تحافظ للعام الرابع على تميزها البحثي ضمن الجامعات السعودية المتصدرة لآخر تقرير لمؤشر نيتشر العالمي، وهي ماضية في إستراتيجية دعمها للأبحاث العلمية، واستهداف أوعية النشر الدولية بأعلى مستويات الجودة والمنافسات العالمية في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي المرتبط بمخرجات ذات ‏قيمة اقتصادية أو ابتكارية أو براءات اختراع، وهي بالتالي مستمرة في تحقيق توجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيز إسهامها الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030م.وأكد أن ما تقدمه إدارة الجامعة من رعاية ودعم يهدف إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة، وبما يحقق رفع تصنيف الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية المعتبرة، وذلك من خلال الاشتراك في أحدث أنظمة إدارة البحث العلمي وأكثرها تطورًا على مستوى العالم .‏ الجدير أن جامعة الملك فيصل كانت ضمن المراكز الخمس الأوائل بين الجامعات السعودية حسب أوعية النشر نيتشر حسب آخر إحصائيات الربع الأول من عام 2020.// انتهى //18:53ت م0202