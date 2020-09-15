الرباط 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع القائمة بالأعمال بالنيابة في سفارة أفغانستان لدى فرنسا ومندوبيتها الدائمة لدى اليونسكو والإيسيسكو، باروانا بايكان، تطوير التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو في إطار الرؤية وإستراتيجية العمل الجديدة للمنظمة، الانفتاح على الجميع، وخدمة مواطني الدول الأعضاء والمجتمعات حول العالم.من جانبها أكدت المسؤولة الأفغانية حرص بلادها الشديد على المزيد من التعاون مع الإيسيسكو، وخاصة على مستوى تعليم اللغة العربية، والحوار الحضاري، وتسجيل المواقع التاريخية الأفغانية على قائمة التراث في العالم الإسلامي.// انتهى //19:21ت م0215