الرياض 27 محرم 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 واستأهل فريقان من كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم أمس لنهائيات تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي، الذي يعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي خصصت لطلبة الجامعات السعودية، بالتنسيق مع وزارة التعليم والشراكة مع نيوم وسدايا، وذلك بهدف إيجاد حلول ابتكارية رائدة تسهم في التغلب على عدد من التحديات في مدينة الحالمين "نيوم" باستخدام الذكاء الاصطناعي لثلاثة مجالات (الطاقة، الترفية، النقل).تمثلت المشاركة في تقديم مشروع (الحاوية الذكية) عن مسار الطاقة للطالبات (جمانة عبدالله الشهري، العنود حمد الحريشي، نورة ناصر السويح، ربىناصر الشارخ) من كلية الهندسة، ودانة أحمد الجوهر من كلية علوم الحاسب والمعلومات، فيما قدمت الطالبات (سارة عبد الله العمران، رغد عبدالعزيز الجمعة، مها خالد السليم، سارة عبد الرزاق الكعيط) من كلية الهندسة، و نورة عبدالله الفارس من كلية علوم الحاسب والمعلومات، مشروع (إدارة الأسطول الذكي) عن مسار النقل.يشار إلى أن عدد المشاركين في التحدي الذي أقيم افتراضياً (عن بُعد) تخطى حاجز 400 طالب وطالبة في مختلف المراحل الجامعية، من 39 جامعة حول المملكة، وتأهل للنهائي 5 فرق من كل مسار.يأتي ذلك في إطار سعي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030في الريادة العالمية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الابتكارالمتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيعه، وبناء القدرات الوطنية التي تسهم في ابتكار حلول مبتكرة وفريدة من نوعها.//انتهى//19:26ت م0217