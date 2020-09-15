الأمم المتحدة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، اليوم، بالتقدم الملحوظ والديناميكية الإيجابية في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين أمانتي المنظمتين في السنوات العشر الماضية.جاء ذلك في بيان مشترك صادر اليوم عن الأمم المتحدة ومعاهدة الأمن الجماعي، بمناسبة مرور عشر سنوات على توقيع الإعلان المشترك بشأن التعاون بين الجانبين.وجدد الجانبان تأكيد التزامهم القوي بالإعلان المشترك وعزمهم على زيادة تعزيز نطاق التعاون على جميع المستويات، بما في ذلك المجالات الرئيسية، مثل الإنذار المبكر، ومنع النزاعات وحلها، وحفظ السلام، ومنع الإرهاب ومكافحته، ومكافحة الجريمة الدولية والاتجار غير المشروع بالأسلحة، والتأهب للكوارث والاستجابة لها، وتبادل المعلومات.// انتهى //19:28ت م0218