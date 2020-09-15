القطيف 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسأنهت جمعية القطيف الخيرية المرحلة الأولى من مبادرة " لندعم تعليمهم " بتأمين 150 حاسبًا مكتبيًا "ديسك توب" من مجموع 600 جهاز، دعمًا للطلاب من الأسر المحتاجة والأيتام " غير المستفيدين من الضمان " وذلك للعام الدراسي 1442هـ .وأوضح رئيس لجنة التكافل الاجتماعي حسن الغزوي أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الثانية توفير 450 جهازًا لوحيًا " تابلت " لبقية الطلاب المحتاجين ، بمبلغ قدره 300 ألف ريال بتوفيق الله وعطاء المحسنين مشيراً إلى بدء فريق تقنية المعلومات بشراء الأجهزة حسب المواصفات المطلوبة استعدادًا لتوزيعها على الطلاب.ودعت الجمعية المحسنين من مؤسسات وأفراد إلى التضامن ومساعدة الطلبة لاستدامة مسيرتهم التعليمية من خلال المبادرة إلى تأمين الحواسيب عبر المساهمات النقدية إلى جانب استقبال الأجهزة الجديدة والمستعملة .وبين أن دعم المبادرة من خلال مكاتب الجمعية أو الإيداع المباشر عبر الحسابات الرسمية المعتمدة للجمعية.// انتهى //19:29ت م0219