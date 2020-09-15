رأس تنورة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسنفذت بلدية محافظة رأس تنورة، أمس، جولات رقابية على عدد من المنشآت التجارية ومساكن العمالة بالمحافظة، للتأكد من تطبيقها للاشترطات الصحية حفاظاً على سلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح بن محمد القرني، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط منزل شعبي "سكن عمال" يستخدم كمستودع لتخزين وتحضير المواد الغذائية بطريقة عشوائية ويفتقر للاشتراطات الصحية والنظافة ومخالف للأنظمة، وهذه المواد تعود لأحد المطاعم بالمحافظة، وعلى إثر ذلك أغلق المنزل والمطعم المرتبط به، ومصادرة وإتلاف جميع محتوياته، التي بلغت ٢٦٠ كيلو جرام مواد غذائية وأدوات ومواد جميعها غير صالحة للاستخدام بما فيهم الكميات الغذائية.وأشار المهندس القرني، إلى أن إدارة الخدمات بالبلدية كثفت نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي على الخدمات البلدية من خلال مركز 940 أو القنوات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى//.19:42ت م0221