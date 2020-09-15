مكة المكرمة ٢٧ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م واساختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث ، مبادرة (سجلني) تحت شعار : معاً في الوصول إلى منصة مدرستي ، حيث قامت فكرة المبادرة على إنشاء ١٦ مركزا تقنياً في المدارس ومكاتب التعليم تتوزع جغرافياً في أرجاء المراكز والمحافظات التابعة لإدارة التعليم ، وتهدف إلى دعم ومساندة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خارج أوقات الدوام الرسمي لمعالجة مشكلات تسجيل الدخول في منصة مدرستي وبرنامج ( Teams) ، وذلك من خلال حزمة من الخدمات النوعية التي تم تقديمها عبر هذه المراكز تتمثل في تسجيل الطلبة والطالبات الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المنصة وذلك بحضورهم لمقرات الدعم ، وتقديم الخدمة لهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، التواصل مع المستهدفين وتقديم الدعم والمساندة لهم هاتفياً ، الرد على الأسئلة والاستفسارات عن أدوات المنصة والعمل على توضيحها ، والتعامل مع المنصات والبرامج التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم.من جانب آخر بلغ عدد المستفيدين من المبادرة ٨٦١ طالباً وطالبة ، فيما كان عدد العاملين ٦٣ معلماً ومعلمة ومشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية وإدارياً وإدارية ، بلغت عدد ساعات عملهم خلال ثلاثة أيام عمل ١٤٤ ساعة في جميع المراكز .من جهته أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بجهود القائمين على المبادرة ، مؤكداً بأنها تأتي امتداداً لسعي الإدارة الحثيث إلى التوجه بعملياتها وفعالياتها المتنوعة نحو المجتمع المحلي على اعتبار أنهم شركاء مهمين في العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ، وحرصاً من الإدارة على تقديم الحلول المناسبة لهم وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه تعلم أبنائهم ، لضمان استمرار رحلتهم التعليمية عن بعد ، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات والخيارات التي توفرها منصة مدرستي .// انتهى//19:56ت م0222